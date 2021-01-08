Міжнародна компанія за російський кредит купила частку в проєкті підсанкційної "Роснафти"

Міжнародний нафтотрейдер Trafigura купив за 7 мільярдів доларів частку в нафтовому проєкті "Роснафти" "Схід Оіл" за кошти, які були отримані від синдикату банків. Організацією фінансування займався Міжнародний кредитний банк (МКБ).

Про це пише Bloomberg. У МКБ також підтвердили участь в організації кредиту, проте суму не уточнили.

Видання зазначає, що кредитну угоду було укладено 23 грудня 2020 року. За словами джерела, МКБ синдикував кредит групі банків. Водночас співрозмовник не сказав, чи були серед цих фінустанов закордонні банки.

Десятипроцентну частку в "Схід Ойл" придбало підприємство CB Enterprise, яке повністю належить Trafigura. За даними видання, частиною вигоди останньої від угоди стали торговельні контакти з "Роснафтою". Згідно з документами CB Enterprise, компанії узгодили нові контракти на поставку сирої нафти і нафтопродуктів.

Також зазначається, що крім позикових коштів трейдер інвестував невелику частку з власних фондів. Bloomberg передбачає, що підсумкова сума перевищує 7 млрд і це є найбільшою угодою в історії Trafigura.

Після того, як були оприлюднені дані про угоду, в МКБ підтвердили, що вони за дорученням міжнародного трейдера виступили організатором кредиту для покупки частки у розмірі 10%.

Водночас суму кредиту банк не розкрив, уточнивши тільки, що угоду підписали понад десяти банків наприкінці грудня.

"Роснафта" реалізовує свій проект "Схід Ойл" в Арктиці. Згідно з прогнозами, до кінця 2027 року він дозволить виробляти до 1 млн барелів нафти на день, а його ресурсна база оцінюється в 6 млрд тонн нафти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні Європейський Суд справедливості відхилив апеляційний позов "Роснафти". Компанія оскаржувала санкції, які Євросоюз наклав на неї в 2014 році у зв'язку з ситуацією в Україні.