Международная компания за российский кредит купила долю в проекте подсанкционной "Роснефти"

Международный нефтетрейдер Trafigura купил за 7 миллиардов долларов долю в нефтяном проекте "Роснефти" "Восток Оил" на деньги, которые были получены от синдиката банков. Организацией финансирование занимался Международный кредитный банк (МКБ).

Об этом пишет Bloomberg. В МКБ также подтвердили участие в организации кредита, однако сумму не уточнили.

Издание отмечает, что кредитное соглашение было заключено 23 декабря 2020 года. По словам источника, МКБ синдицировал кредит группе банков. При этом он не сказал, были ли среди этих финучреждений зарубежные банки.

Десятипроцентную долю в "Восток Ойл" приобрело предприятие CB Enterprise, которое полностью принадлежит Trafigura. По данным издания, частью выгоды последней от сделки стали торговые контакты с "Роснефтью". Согласно документам CB Enterprise, компании согласовали новые контракты на поставку сырой нефти и нефтепродуктов.

Также отмечается, что кроме заемных средств трейдер инвестировал небольшую долю из собственных фондов. Bloomberg предполагает, что итоговая сумма превышает 7 млрд и это является крупнейшей сделкой в истории Trafigura.

После того, как были обнародованы данные о сделке, в МКБ подтвердили, что они по поручению международного трейдера выступили организатором кредита для покупки доли в размере 10%.

При этом сумму кредита банк не раскрыл, уточнив только, что соглашение подписали более десяти банков в конце декабря.

"Роснефть" реализовывает свой проект "Восток Ойл" в Арктике. Согласно прогнозам, к концу 2027 года он может позволить производить до 1 млн баррелей нефти в день, а его ресурсная база оценивается в 6 млрд тонн нефти.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре Европейский Суд справедливости отклонил апелляционный иск "Роснефти". Компания оспаривала санкции, которые Евросоюз наложил на нее в 2014 году в связи с ситуацией в Украине.