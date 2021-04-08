Медведчук більше не контролює Новошахтинський завод і танкери в РФ – 'Схеми'

Сім'я народного депутата від партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука втратила шість підприємств у РФ, задіяних у нафтопереробці та нафтопродажу. Один із них – "Новошахтинський завод нафтопродуктів", який раніше потрапив під українські санкції.

Про це повідомляють журналісти програми "Схеми" з посиланням на дані реєстру юридичних осіб Росії, пише "Радіо Свобода". Так, 5 квітня російська компанія "Юг Энерго", яку, згідно з декларацією Віктора Медведчука, контролює його дружина Оксана Марченко, змінила власників.

Відзначимо, що оскільки "Юг Энерго" є "материнською" компанією нафтопереробного бізнесу умовної групи НЗНП, сім'я нардепа втратила контроль ще над п'ятьма підприємствами. Йдеться про ТД "НЗНП" (компанія, яка займається продажем нафтопродуктів), "Югтранс-НЗНП" (компанія-перевізник), "НЗНП Инжиниринг" (будівельна і проєктувальна компанія), "Роузвуд Шиппинг" (компанія-перевізник, яка володіє вісьмома нафтовими танкерами) і АТ "Новошахтинський завод нафтопродуктів". Останній, за даними Ради нацбезпеки і оборони України, постачав нафтопродукти в ОРДЛО.

Однак сім'ї Медведчука і його соратника Тараса Козака продовжують володіти компанією "НЗНП Трейд", яка на сумнівному конкурсі отримала право добувати нафту на Гавриківському родовищі в Ханти-Мансійському окрузі (запаси оцінюють у майже 137 мільйонів тонн). Засновниками "НЗНП Трейд" так само залишається цивільна дружина Тараса Козака Наталя Лавренюк (25%), АТ "Ренесанс" Оксани Марченко (61%) і АТ "Финконсалтпро" (14%).

Як стало відомо раніше, активи сім'ї нардепа Віктора Медведчука 2020 року зросли вдвічі порівняно з 2019-м. Відзначається, що більшість заощаджень зберігається в російських рублях у білоруському банку.

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