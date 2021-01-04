Кабмін попросять скасувати заборону на продаж побутових товарів у локдаун

Дар'я Дурова Ринки та компанії 23:49, 4.01.2021 Оновлено: 00:04, 5.01.2021

У Кабінет міністрів України мають намір передати правки, які скасують заборону на продаж під час локдауну (8-24 січня) товарів повсякденного попиту.

Про це заявили в Центрі громадського здоров'я, передає "Сегодня". Нагадаємо, що, згідно з чинними правилами, у жорсткий карантин українці не зможуть купити в магазинах побутову хімію, інструменти, одяг, пресу, дитячі товари для навчання. Ці групи товарів можна буде замовити через інтернет.

Товари, які потрапили під заборону в локдаун
Скриншот відео "Сегодня"

За словами гендиректорки директорату громадського здоров'я та профільних захворювань Ірини Руденко, правки на розгляд уряду передадуть 5 січня.

"Усі ці звернення, які до нас надходили – і щодо соціалки, і від Американської торговельної палати, і від інших міністерств – ми їх опрацювали й запропонуємо завтра [5 січня] внести точкові зміни. Там буде частина цих пропозицій врахована", – сказала Руденко.

Нагадаємо, що експерти Американської торговельної палати назвали заборону на продаж у супермаркетах певних груп товарів "обмеженням прав споживачів".

У локдаун дозволили торгувати тільки продуктами харчування, ліками, виробами медичного призначення, засобами гігієни та зв'язку, а також кормами, ветеринарними препаратами, насінням, засобами захисту рослин.

Як писав OBOZREVATEL:

OBOZREVATEL
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