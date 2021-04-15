Групу компаній ОККО запідозрили у схемі податкових 'скруток': журналісти розкрили деталі

Групу компаній ОККО запідозрили в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах і заподіянні держбюджету мільйонних збитків нібито за сприяння податкової інспекції.

Як йдеться у сюжеті "Стоп корупції", в розпорядженні журналістів опинилися документи, які підтверджують податкові "скрутки" Універсальної інвестиційної групи (кінцевий бенефіціар – Віталій Антонов), в яку входить Галнафтогаз, куди входить група компаній ОККО (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця ).

За підрахунками голови податкового комітету Данила Гетманцева, холдинг не доплатив до бюджету 5,5 млрд грн податків і при цьому отримав відшкодування "липового" ПДВ на суму близько 360 млн грн.

"Це означає, що ця сума надійшла на розрахункові рахунки підприємств з держбюджету і використана на свої потреби. Таким чином бюджет втратив значну суму", – сказав Гетманцев.

Левова частка ПДВ "скручена" через торгівлю паливом, на якій спеціалізується ОККО. За словами Гетманцева, паливо – дуже зручний товар для "скруток", оскільки його можна "прив'язати" фактично до будь-якого виробництва. У зв'язку з цим значний обсяг всіх податкових махінацій з відшкодуванням ПДВ припадає на операції з паливом і зерном.

Наприклад, компанія "ОККО-Рітейл" спеціалізується на роздрібній торгівлі паливом і паралельно займається оптовою торгівлею та експортом зерна, молочних продуктів і тд. Через такий нетиповий експорт компанія ухиляється від сплати ПДВ. За такою ж схемою діє "ОККО-Бізнес контракт", стверджують журналісти.

Як йдеться у розслідуванні, розмір недоотриманого ПДВ від "ОККО-Рітейл" становить 329,3 млн грн. Компанія "ОККО-Бізнес контракт" в 2020 році експортувала пшеницю на суму майже 110 млн грн, сума недоотриманого бюджетом ПДВ – 21,9 млн грн. Загалом за 9 місяців 2020 року група ОККО не виплатила 200 млн грн одного лише ПДВ.

"Компанія, яка направляє на цю "скрутку" певну суму, отримує кредит ПДВ, якщо вона це виплатила за якісь послуги, вона ще ухиляється від податку на прибуток і далі отримує кеш, щоб виплатити зарплату в конвертах. Це відразу три схеми", – говорить економіст Олег Гетьман.

Журналісти відзначають, що податкові органи не можуть не знати про схеми, оскільки саме вони за допомогою спеціальної програми СМКОР контролюють, що кожна компанія купила, а що продала.

Автори розслідування додали, що направили інформаційні запити в ДФС і інші контролюючі органи з питанням про останню податкову перевірку Універсальної інвестиційної групи. Запит також відправлений у Галнафтогаз.

12 квітня біля будівлі ДФС у Києві активісти організації "Стоп корупції" провели акцію протесту, щоб привернути увагу до розкрадання держбюджету в період пандемії, коронакризи і загострення на фронті.

"Бізнес, який і так заробляє мільярдні прибутки в цей непростий для країни час повинен навпаки допомагати утримати економічну стабільність, вирішує цинічно і нахабно грабувати скарбницю України", – йдеться в сюжеті.