Герега виступав за нову банківську комісію, але "промазав" під час голосування

Глава підкомітету Верховної Ради Олександр Герега, який також є власником компанії "Епіцентр-К", помилково утримався від голосування за законопроєкт, який передбачає зниження комісії на банківські платежі з 3% до 1%.

Про це OBOZREVATEL стало відомо від джерела, знайомого з перебігом голосування, яке проходило в голосовому режимі через Zoom. Він зазначає, що бізнесмен і політик хотів підтримати документ на засіданні комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, однак розгубився і переплутав відповіді.

Водночас глава комітету Данило Гетманцев у своєму Telegram-каналі уточнив, що було вирішено рекомендувати нардепам ухвалити законопроєкт "Про платіжні послуги" в другому читанні.

"Рекомендували ухвалити у другому читанні та в цілому законопроєкт №4364 про платіжні послуги, який передбачає зміну застарілих підходів до правового регулювання платіжного ринку, розширення кола постачальників платіжних послуг, встановлення правил надання таких послуг в Україні, встановлення вимог до постачальників платіжних послуг, посилення захисту прав споживачів цих послуг, підвищення безпеки та ефективності надання платіжних послуг. Проєкт приводить законодавство України у відповідність до законодавства ЄС і створює умови для розвитку cashless economy в Україні", – уточнив він.

Раніше OBOZREVATEL писав, що навколо зазначеного проєкту закону, який знижує комісію на банківські платежі під час оплати карткою з 3% до 1%, почалася лобістська гра.

Проти змін виступили банки, серед яких "Приват" узагалі пригрозив скасувати окремі сервіси. Водночас ритейлери виступили за його ухвалення.