Герега выступал за новую банковскую комиссию, но "промазал" при голосовании

Глава подкомитета Верховной Рады Александр Герега, который также является собственником компании "Эпицентр-К", по ошибке воздержался от голосования за законопроект, который предусматривает снижение комиссии на банковские платежи с 3% до 1%.

Об этом OBOZREVATEL стало известно от источника, знакомого с ходом голосования. Он отмечает, что бизнесмен и политик хотел поддержать документ на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, однако перепутал кнопки.

В то же время глава комитета Даниил Гетманцев в своем Telegram-канале уточнил, что было принято решение рекомендовать нардепам принять законопроект "О платежных услугах" во втором чтении.

"Рекомендовали принять во втором чтении и в целом законопроект №4364 о платежных услугах, который предусматривает изменение устаревших подходов к правовому регулированию платежного рынка, расширение круга поставщиков платежных услуг, установление правил предоставления таких услуг в Украине, установление требований к поставщикам платежных услуг, усиление защиты прав потребителей этих услуг, повышение безопасности и эффективности предоставления платежных услуг. Проект приводит законодательство Украины в соответствие с законодательством ЕС и создает условия для развития cashless economy в Украине", – уточнил он.

Ранее OBOZREVATEL писал, что вокруг указанного проекта закона, который снижает комиссию на банковские платежи во время оплаты картой с 3% до 1%, началась лоббистская игра.

Против изменений выступили банки, среди которых "Приват" вообще пригрозил отменить отдельные сервисы. В то же время ритейлеры выступили за его принятие.