'Газпром' заявив, що не переглядатиме контракти з Україною щодо газу

Російський газовий монополіст "Газпром" заявив, що перегляду контракту на транзит з Україною не буде.

"Звичайно, я думаю, що ні", – зазначив глава ради директорів "Газпрому" Віктор Зубков, відповідаючи на питання, чи не буде перегляду чинних угод. Про це повідомляють "РІА Новини".

За його словами, юридично всі договори між Росією і Україною діють. Зубков додав, що головне для компанії зараз – завершити будівництво газопроводу "Північний потік-2", який вже готовий на 90-92%.

Після цього Росссія намір поставляти через Україну передбачені контрактом обсяги газу.

Нагадаємо, 30 грудня 2019 "Газпром" і "Нафтогаз України" підписали мирову угоду в інвестиційному арбітражі у справі про зобов'язання РФ виплатити $7,4 млрд штрафу Антимонопольному комітету.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Також Україна і Росія підписали договір про транзит газу строком на п'ять років. Існує можливість продовження ще на 10 років.