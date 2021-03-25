Ексчиновницю ПриватБанку підозрюють в причетності до розтрати 8,2 млрд грн: їй пропонували "зарплату" і втечу

Вищий антикорупційний суд призначив 2,74 млн грн застави колишній начальниці департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства ПриватБанку Надії Конопкіній. Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура підозрюють її в причетності до розтрати 8,2 млрд грн. Як стало відомо під час засідання, колишнє керівництво "Привату" пропонувало чиновниці виплачувати зарплату і отримати посвідку на проживання за кордоном.

Про це повідомляє видання "Слово і діло". "Клопотання детектива НАБУ про застосування запобіжного заходу щодо Надії Конопкіної – задовольнити частково. Обрати підозрюваній Надії Конопкіній запобіжний захід у вигляді застави розміром 2,744 млн грн", – оголосила суддя ВАКС Віра Михайленко.

Журналіст Олег Новіков в своєму Telegram-каналі пише, що на засіданні розглянули листування, в яких колишнє керівництво ПриватБанку пропонувало Конопкіній варіанти виїзду з України: "Ми їй пропонували на вибір: Братислава або Кіпр з видом на проживання". Виплачували колишнім чиновникам Привату і "зарплату", проте за що саме невідомо. Прокурор зачитував листування в одній з груп в месенджері, учасником якої були і Конопкіна зі Шмальченко (заступниця голови правління Банку): "Зарплата", на що всі інші писали "Спасибі!". "Зарплата, 500 Конопкін", валюта при цьому не уточнювалася.

Крім того, на підозрювану поклали такі обов'язки: прибувати за першою вимогою, повідомляти про зміну місця проживання та роботи, не відлучатися з населеного пункту, в якому проживає, без дозволу. А також утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, свідками і здати на зберігання закордонний паспорт.

Нагадаємо, трьом колишнім топ-чиновникам ПриватБанку 15 березня повідомлено про підозру в розтраті 8,2 млрд грн. Йдеться про екс-голову правління банку, його заступника і керівника департаменту міжбанківських операцій.

Підозри були санкціоновані генеральний прокурором Іриною Венедиктової. Генпрокурор пояснила, що у слідства є всі необхідні докази: від підписання документів заднім числом до внесення фіктивних даних у бухгалтерську документацію.

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