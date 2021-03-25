Экс-чиновницу ПриватБанка подозревают в причастности к растрате 8,2 млрд грн: ей предлагали "зарплату" и побег

Высший антикоррупционный суд назначил 2,74 млн грн залога бывшей начальнице департамента поддержки межбанковских операций казначейства ПриватБанка Надежде Конопкиной. Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура подозревают ее в причастности к растрате 8,2 млрд грн. Как стало известно во время заседания, бывшее руководство "Привата" предлагало чиновнице выплачивать зарплату и получить вид на жительство за границей.

Об этом сообщает издание "Слово и дело" . "Ходатайство детектива НАБУ о применении меры пресечения относительно Надежды Конопкиной – удовлетворить частично. Избрать подозреваемой Надежде Конопкиной меру пресечения в виде залога размером 2,744 млн грн", – объявила судья ВАКС Вера Михайленко.

Журналист Олег Новиков в своем Telegram-канале пишет, что на заседании рассмотрели переписки, в которых бывшее руководство ПриватБанка предлагало Конопкинойварианты выезда из Украины: "Мы ей предлагали на выбор: Братислава или Кипр с видом на жительство". Выплачивали бывшим чиновникам Привата и "зарплату", однако за что именно неизвестно. Прокурор зачитывал переписки в одной из групп в мессенджере, участником которой были и Конопкина со Шмальченко (замглавы правления Банка): "Зарплата", на что все остальные писали "Спасибо!". "Зарплата, 500 Конопкиной", валюта при этом не уточнялась.

Кроме того, на подозреваемую положили следующие обязанности: являться по первому требованию, сообщать об изменении места жительства и работы, не отлучаться из населенного пункта, в котором проживает, без разрешения. А также воздерживаться от общения с другими подозреваемыми, свидетелями и сдать на хранение загранпаспорта.

Напомним, трем бывшим топ-чиновникам ПриватБанка 15 марта сообщено о подозрении в растрате 8,2 млрд грн. Речь идет об экс-главе правления банка, его заместителе и руководителе департамента межбанковских операций.

Подозрения были санкционированы генеральный прокурором Ириной Венедиктовой. Генпрокурор пояснила, что у следствия есть все необходимые доказательства: от подписания документов задним числом до внесения фиктивных данных в бухгалтерскую документацию.

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