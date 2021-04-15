В Україні облгаз уперше позбавили ліцензії: чи є ризик залишитися без блакитного палива

Незважаючи на те, що НКРЕКП позбавив ліцензії ПАТ "Донецькоблгаз", споживачі області постраждати від цього не повинні.

Про це в коментарі OBOZREVATEL заявила координаторка житлово-комунальних і енергетичних програм громадянської мережі "Опора" Тетяна Бойко. Сама газорозподільна мережа перебуває у власності держави, а облгази лише управляють цією системою.

"Закон про ЖКП чітко говорить, що послуга із поставок і розподілу природного газу повинна надаватися безперервно. Винятком може бути лише системна несплата споживача, але під час карантину ця норма не діє. Тому люди повинні бути забезпечені газом, і завдання держави – знайти способи, як це зробити. Поки не зрозуміло, що буде далі. Можна лише прогнозувати можливі сценарії розвитку подій. Наприклад, споживачів Донецької області можуть передати іншим облгазам, або може бути створено нове підприємство, яке буде займатися розподілом газу в області. Але як будуть розвиватися події насправді – поки невідомо", – сказала Бойко.

Водночас вона наголошує, що в законодавстві ніде не прописана процедура того, що має відбуватися після анулювання ліцензії облгазу. Тому у "Донецькоблгазу" є шанси виграти суд проти НКРЕКП і повернути собі ліцензію.

"Іноді забрати ліцензію – це необхідність. І те, що подібної процедури немає, дає підстави облгазам діяти довільно. Вони впевнені, що їм нічого не буде, адже це природна монополія і послуги з розподілу газу потрібно надавати. Тому, якщо є можливість позбавити ліцензіата ліцензії, повинна бути позначена і процедура, як діяти після цього. Адже відсутність процедури робить цю норму декларативною", – додала експертка.

Нагадаємо, НКРЕКП анулювала ліцензію "Донецькоблгазу" за порушення законодавства і зловживання під час поставок природного газу. Минулого місяця "Донецькоблгаз" від'єднав від поставок місцеве теплокомуненерго. Формальним приводом для ухвалення рішення стала перевірка "Донецькоблгазу", ініційована Оператором ГТС. Ліцензія облгазу анулюється з 1 серпня 2021-го.

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