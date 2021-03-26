Держсекретар США пригрозив Німеччині санкціями щодо 'Північного потоку-2'

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив про те, що американський уряд може ввести санкції проти компаній, які беруть участь у добудові "Північного потоку-2". Водночас розбіжності щодо газопроводу не повинні вплинути на двосторонні відносини з Німеччиною.

Про це Блінкен заявив у інтерв'ю Euronews, повідомляється на сайті Держдепартаменту. "Річ у тім, що у нас є закони в Сполучених Штатах, які вимагають від нас санкцій проти компаній, які матеріально допомагають будувати газопровід, тому я просто хотів переконатися, що наші партнери розуміють нашу позицію з цього питання і те, що нам потрібно буде робити в майбутньому, і саме це ми і зробили", – сказав він.

Також він додав, що передусім важливо те, що Німеччина для США є одним із найближчих союзників і партнерів. "І ми кожен божий день працюємо разом із багатьох питань, які надають глибокий вплив на життя наших громадян, і працюємо як найближчі партнери. І те, що у нас є розбіжності щодо "Північного потоку-2" – а вони реальні, – не впливає і не вплине на загальне партнерство і відносини", – підкреслив Блінкен.

Також він зазначив, що США дали зрозуміти, що президент Джо Байден вважає "Північний потік-2" поганою ідеєю і поганою угодою для Європи, для американської сторони і для Альянсу. "Це підриває основні принципи ЄС із позиції енергетичної безпеки та енергетичної незалежності. Це, я думаю, кидає виклик Україні, Польщі, іншим країнам, які нам небайдужі. Тому я подумав, що для мене просто дуже важливо мати можливість сказати це прямо і зрозуміло моєму другові Хайко Маасу, щоб не було ніякої двозначності", – підсумував Держсекретар.

Нагадаємо, Ентоні Блінкен зустрівся з міністром закордонних справ ФРН Хайко Маасом 23 березня в Брюсселі. Він заявив, що американський уряд виступає проти реалізації проєкту "Північний потік-2".

Як повідомляв OBOZREVATEL: