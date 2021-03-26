Госсекретарь США пригрозил Германии санкциями по 'Северному потоку-2'

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что американское правительство может ввести санкции против компаний, участвующих в достройке "Северного потока-2". При этом разногласия касательно газопровода не должны повлиять на двусторонние отношения с Германией.

Об этом Блинкен заявил в интервью Euronews, сообщается на сайте Госдепартамента. "Дело в том, что у нас есть законы в Соединенных Штатах, которые требуют от нас санкций против компаний, которые материально помогают строить газопровод, поэтому я просто хотел убедиться, что наши партнеры понимают нашу позицию по этому вопросу и то, что нам нужно будет делать в будущем, и именно это мы и сделали", – сказал он.

Также он добавил, что прежде всего важно то, что Германия для США является одним из ближайших союзников и партнеров. "И мы каждый божий день работаем вместе по стольким вопросам, которые оказывают глубокое влияние на жизнь наших граждан, и работаем как самые близкие партнеры. И то, что у нас есть разногласия по "Северному потоку-2" – а они реальные, – не влияет и не повлияет на общее партнерство и отношения", – подчеркнул Блинкен.

Также он отметил, что США дали понять, что президент Джо Байден считает "Северный поток-2" плохой идеей и плохой сделкой для Европы, для американской стороны и для Альянса. "Это подрывает основные принципы ЕС с точки зрения энергетической безопасности и энергетической независимости. Это, я думаю, бросает вызов Украине, Польше, другим странам, которые нам небезразличны. Поэтому я подумал, что для меня просто очень важно иметь возможность сказать это прямо и ясно моему другу Хайко Массу, чтобы не было никакой двусмысленности", – подытожил Госсекретарь.

Напомним, Энтони Блинкен встретился с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом 23 марта в Брюсселе. Он заявил, что американское правительство выступает против реализации проекта "Северный поток-2".

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