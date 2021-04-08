Глава МЗС РФ заявив, що спецпредставник США по "Північному потоку-2" буде "їздити і погрожувати"

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров прокоментував можливість призначення спецпосланця США по газопроводу "Північний потік-2". Він зазначив, що американський уряд використають нові санкційні інструменти: представник, мабуть, буде їздити і всім погрожувати.

Про це повідомляє "РИА Новости". "Я ось чув, у них, мабуть, від того, що в Договорі стосовно відкритого неба більше не беруть участь, руки розв'язалися, вивільнилися співробітники, призначають спеціального представника з припинення проєкту газопроводу "Північний потік-2". Буде просто їздити і всім погрожувати", – заявив глава МЗС.

Як повідомлялося, Білий дім обговорює кандидатуру спецпосланця від Америки. Він очолить переговори щодо зупинки будівництва російського газопроводу.

"Північний потік-2" – магістральний газопровід із РФ до Німеччини через Балтійське море завдовжки 1 234 км (2468 км за двома ниткам). Являє собою розширення газопроводу "Північний потік". Трубопровід проходить через виняткові економічні зони і територіальні води Німеччини, Данії, Росії, Фінляндії та Швеції.

Нагадаємо, глава НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв заявив, що Україна веде переговори із США про посилення санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2". За його словами, реалізація газопроводу призведе до посилення домінуючого становища "Газпрому" на європейському ринку газу, а також створить військові загрози для України та східних країн Євросоюзу.

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