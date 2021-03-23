Біткоїн швидше замінить золото, а не долар, – глава Центробанку США

Голова Федеральної резервної системи США (виконує функціонал центрального банку) Джером Пауелл заявив, що біткоїн здебільшого замінює золото, а не долар. Першій криптовалюті не вистачає ключових елементів, які могли б зробити її корисною валютою.

Про це повідомляє "Інтерфакс". "Криптоактиви дуже волатильні – подивіться на біткоїн, і тому не дуже придатні як засіб заощадження. Вони нічим не підкріплені. Це більше схоже на спекуляцію. По суті, це замінник золота, а не долара", – сказав Пауелл під час вебінару, який проводився Банком міжнародних розрахунків (BIS).

Також він назвав стейблкоїни поліпшенням порівняно зі звичайними криптовалютами. Однак їх надійність залежить від того, що вони підтримуються суверенною валютою.

"Стейблкоїни можуть зіграти свою роль у разі відповідного регулювання, але ця роль не буде полягати у формуванні основи нової глобальної грошової системи", – зазначив Пауелл. За його словами, колись ФРС може розробити цифровий долар, але не раніше, ніж після ретельного аналізу, а також схвалення з боку американського суспільства й уряду.

"Оскільки ми є основною резервною валютою світу, нам не потрібно поспішати з цим проєктом – ми не повинні першими виходити на ринок", – додав керівник ФРС. Одна з проблем, про які нагадав Пауелл, полягає в тому, що американці захочуть тримати цифрові долари в період будь-якої кризи, що може призвести до потенційного вичерпання паперових грошей у банках.

Нагадаємо, що вже 2021 року біткоїн може подорожчати до $100 тис., так вважає багато експертів, трейдерів та інвесторів. Вартість першої криптовалюти зросла втричі за останні три місяці.

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