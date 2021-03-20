Как стать миллионером с помощью биткоина в 2021-м: опубликованы советы
Стать миллионерам с помощью биткоинов можно и в 2021 году. Для этого есть несколько стратегий: криптоарбитраж (отслеживать минутные периоды, когда криптовалюта на отдельных биржах редко дешевеет), HODLing (покупать "монеты" и ждать, когда они значительно подорожают).
Издание Сryptonews опубликовало три главных совета, как разбогатеть с помощью криптовалют. При этом стоит отметить, что биткоин является инвестицией с высоким риском. С его помощью можно как разбогатеть, так и потерять свои деньги.Снизьте свой риск
Одной из существующих форм инвестирования с наименьшим риском является криптоарбитраж, стратегия, использующая временные различия в ценах на биржах. Это короткие периоды, часто длящиеся всего несколько минут, в течение которых криптовалюта будет доступна по разным ценам одновременно. С помощью криптоарбитража вы можете получить прибыль от этих ценовых различий, купив монету на бирже, где цена самая низкая, а затем немедленно продать ее на бирже, где цена самая высокая, чтобы получить прибыль, до того, как окно закроется, и рынок не приспособится к компенсировать разницу в цене.Знайте свою прибыль заранее
Основным преимуществом криптоарбитража является то, что в отличие от HODLing (когда монеты держат до тех пор, пока они не подорожают) или дневной торговли биткоинами на криптобиржах, вы можете предсказать, сколько вы заработаете, с высокой степенью точности. Например, есть компания, которая предлагает гарантированную доходность от 10,8% до 45% в зависимости от размера ваших инвестиций.Убедитесь, что ваш капитал в безопасности
Нет смысла становиться миллионером, если вы потеряете весь свой капитал из-за взлома или мошенничества, что не редкость. По этой причине вам необходимо разместить свой криптовалютный капитал на полностью лицензированной и регулируемой платформе.
Как сообщал OBOZREVATEL:
курс биткоина в случае, если текущий тренд повторит траекторию 2017 года (тогда был скачок) может взлететь с 40 000 до 390 000 долларов.
Биткоин может подорожать с $37 558 до $41 000 за монету, так как критически важный технический барьер в $35 000 уже преодолели. Причиной роста станет высокий уровень спроса на криптовалюты.