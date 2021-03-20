Как стать миллионером с помощью биткоина в 2021-м: опубликованы советы

Стать миллионерам с помощью биткоинов можно и в 2021 году. Для этого есть несколько стратегий: криптоарбитраж (отслеживать минутные периоды, когда криптовалюта на отдельных биржах редко дешевеет), HODLing (покупать "монеты" и ждать, когда они значительно подорожают).

Издание Сryptonews опубликовало три главных совета, как разбогатеть с помощью криптовалют. При этом стоит отметить, что биткоин является инвестицией с высоким риском. С его помощью можно как разбогатеть, так и потерять свои деньги.

Одной из существующих форм инвестирования с наименьшим риском является криптоарбитраж, стратегия, использующая временные различия в ценах на биржах. Это короткие периоды, часто длящиеся всего несколько минут, в течение которых криптовалюта будет доступна по разным ценам одновременно. С помощью криптоарбитража вы можете получить прибыль от этих ценовых различий, купив монету на бирже, где цена самая низкая, а затем немедленно продать ее на бирже, где цена самая высокая, чтобы получить прибыль, до того, как окно закроется, и рынок не приспособится к компенсировать разницу в цене.

Основным преимуществом криптоарбитража является то, что в отличие от HODLing (когда монеты держат до тех пор, пока они не подорожают) или дневной торговли биткоинами на криптобиржах, вы можете предсказать, сколько вы заработаете, с высокой степенью точности. Например, есть компания, которая предлагает гарантированную доходность от 10,8% до 45% в зависимости от размера ваших инвестиций.

Нет смысла становиться миллионером, если вы потеряете весь свой капитал из-за взлома или мошенничества, что не редкость. По этой причине вам необходимо разместить свой криптовалютный капитал на полностью лицензированной и регулируемой платформе.

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