Біткоїн стрімко подорожчав і пробив нову позначку
Середня ринкова вартість біткоїну в суботу, 10 квітня, зросла до 61 тисячі доларів.
За добу головна цифрова валюта подорожчала на 5%. Про це свідчать дані біржі CoinMarketCap.
Водночас ринкова капіталізація монети зросла до 1136 млрд доларів.
Криптоблогер HornHairs у Twitter повідомив, що зараз безліч людей чекає або продовження зростання, або масштабної корекції біткоїну. Саме відмітка в 60 тисяч доларів є ключовою. Якщо криптовалюті вдасться утримати цей рубіж, то це додасть їй "першу космічну швидкість".
Нова хвиля зростання курсу валюти почалася в грудні, коли за кілька тижнів біткоїн подорожчав на 40%. За підсумками 2020 року курс виріс на 240%.
НБУ досі не визначився зі статусом криптовалют. Фактично українці, які купують їх, добровільно віддають свої гроші. Гарантій, відповідальності та можливості повернути кошти немає.
З операцій не платять податків, вони фактично ніде не відображаються. Офіційно регулятор не визнає криптовалюту навіть як "грошовий сурогат".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Аналітики зазначали, що зараз відбувається сплеск інтересу до криптовалют, що підштовхує їхнє котування вгору. Подорожчання біткоїну обумовлено надіями на становлення криптовалют загальноприйнятим засобом платежу в майбутньому. Експерти прогнозують, що монета буде рости й далі.
У JPMorgan прогнозують, що в довгостроковій перспективі ціна біткоїну може перевищити 146 тисяч доларів. Представники банку зазначили, що в майбутньому криптовалюта буде поступово витісняти золото як "захисний актив", а вже найближчого року її курс може коливатися в межах 50-100 тисяч доларів.
Курс біткоїну може злетіти до 340 тисяч доларів. Максимальна позначка для криптовалюти – 1,6 млн доларів. Експерт ChartsBTC прогнозує, що в разі реалізації оптимістичного варіанта розвитку подій на ринку біткоїн "піде" на значно вищу величину.
Австралійський підприємець Крейг Райт, який називає себе творцем біткоїну, порівняв криптовалюту з масштабною фінансовою пірамідою.