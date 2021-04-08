Concorde Capital і Smart Holding домовилися про спільне управління торговими центрами

Concorde Capital і Smart Holding домовилися про партнерське управління і розвиток торгових центрів, які раніше були куплені компанією ТОВ "Мадера Девелопмент" на відкритих торгах через систему Prozorro.

Про це повідомили у пресслужбі ТОВ "Смарт-Холдинг", коментуючи намір SMART INVESTMENTS (CY) LTD, що входить до групи, сконцентрувати більше 50% частки ТОВ "Мадера Девелопмент", передають "Українські новини".

Угода передбачає передачу в управління оператору комерційної нерухомості East Solution Group (ESG), що входить до групи Smart Holding, семи торгових центрів у Запорізькій, Полтавській, Донецькій областях.

"East Solution Group (ESG) до моменту даної угоди вже керував мережею торгових центрів в східних регіонах України. Напрацьована база орендарів площ ESG включає в себе сотні контрагентів. Співпраця з найбільшими ритейл операторами України, такими як Золотий Вік, Лотос, EVA, Фокстрот, Брокард, Сільпо, Comfy, підтверджує, що торгові площі працюють відповідно до кращих стандартів. ESG готовий привнести в партнерство свою операційну експертизу і напрацьовані комерційні зв'язки", – йдеться в повідомленні.

Угода, як додали у пресслужбі, дозволить Concorde Capital знизити ризики операційного управління, ESG, зі свого боку, зможе запропонувати більше торгових площ і на більш вигідних умовах своїм клієнтам.

Нагадаємо, в грудні 2020 року ТОВ "Мадера Девелопмент", що входить в Concorde Capital, придбала на Prozorro майно, яке належало торговій мережі "Амстор".

Йдеться про будівлі суспільно-торгових центрів і торгове обладнання в Краматорську, Запоріжжі, Мелітополі, Кременчуці, Бердянську, Маріуполі, а також земельну ділянку площею 7,7 га в Одесі.

Дані активи були виставлені на продаж "Укрексімбанком" в рамках врегулювання простроченої кредитної заборгованості торгової мережі.

Лот був викуплений за 456 млн грн при стартовій ціні 283,5 млн грн.