Всіх українців переведуть на нові газові тарифи: платити будуть цілий рік, а ціна злетить

Всіх українців із 1 травня автоматично переведуть на річні контракти на газ. Таке рішення ухвалила Національна комісія у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП). Головна мета – уникнути сезонних коливань ціни.

Однак зробили це в чи не найневідповідніший момент. Наприкінці опалювального сезону запаси газу вичерпані, ціни на світових ринках зростають. Постачальникам доведеться пропонувати українцям той тариф, який ґрунтується фактично на пікових відмітках. У підсумку замість близько 7 грн уже з наступного місяця і, можливо, протягом цілого року за кожен кубометр доведеться платити від 8 до 10 грн.

Про те, як зміняться тарифи з травня і до чого це призведе, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Всіх українців автоматично переведуть на річні тарифи. Зараз за замовчуванням діють місячні ціни, які регулярно переглядаються. За новими ж правилами вже 25 квітня всі постачальники повинні оголосити, за якою ціною будемо купувати блакитне паливо протягом року.

На відміну від першої редакції постанови, в новому документі передбачили можливість знижувати річний тариф у тому разі, якщо закупівельні ціни будуть падати. Найімовірніше, це станеться влітку.

У будь-який момент можна буде поміняти постачальника. Таке правило діє і зараз. Якщо виявиться, що ціна вашого постачальника значно вища, ніж в іншого, ви маєте право прийти до конкурента й укласти з ним договір.

Головні нововведення:

ціна фіксується на рік – із 1 травня 2021 року і до 30 квітня 2022-го включно;

вартість блакитного палива зможуть знижувати, але не підвищувати;

платити наперед не доведеться: тільки за ті кубометри, що намотали за місяць.

Опитані OBOZREVATEL експерти сходяться на думці: ціна в травні буде вищою, ніж у квітні. Один із великих постачальників газу натякнув: якби не регуляція з боку Кабміну, в травні би річний тариф вони не встановлювали. Мовляв, немає сенсу робити це відразу після опалювального сезону, коли запаси вичерпані, а вартість блакитного палива досі висока.

"Формування річного тарифу на газ відбувається на підставі усередненої ціни за останні пів року. Тобто ми з вами отримаємо тариф на газ на основі пікових цін під час опалювального періоду. Є ринкові умови. На момент початку опалювального сезону і в сам опалювальний сезон є пік. Ми отримаємо газ за ціною близько 10 грн за кубометр. А влітку газ може подешевшати вже до 4-4,5 грн за кубометр", – розповідає глава департаменту житлово-комунальної інфраструктури Громадської ради при КМДА Олег Попенко.

З такою думкою погоджується координаторка житлових програм "Опори" Тетяна Бойко. За її оцінками, кубометр може коштувати близько 8-10 грн. І це значно вище, ніж 6,99 грн за куб (квітневий тариф у більшості постачальників).

"НКРЕКП врахувала деякі зауваження. Рішення, яке ухвалили, було краще, ніж попередній проєкт. Цей проєкт дозволяє постачальникам зменшити ціну. Якщо за результатами літніх закупівель ціна знизиться, буде можливість переглянути тариф. Ніхто не знає, як поведеться ринок, виходячи з прогнозів, ми припускаємо, що краще було б після літнього сезону вводити річний тариф. Важко сподіватися, що в березні буде краща ціна, ніж у липні", – пояснює вона.

Експертка зазначила: залежно від того, як поведуться українці, буде формуватися і тариф. Якщо зі зниженням цін клієнти будуть активно переходити від того постачальника з невигідним тарифом до іншого з відносно низькою ціною, це дозволить створити конкурентні умови. У ситуації, коли українці не змінюють постачальника і за замовчуванням платять за тим тарифом, який вказують у їхніх платіжках, стимулу знижувати ціну не буде.

"Кожна компанія запропонує клієнтам власну ціну на газ у межах річного тарифного плану – ринкова цінова конкуренція триває. Новий тарифний план від ГК "Нафтогаз України" буде називатися "Фіксований". І навіть в умовах фіксації ціни на 12 місяців компанія як лідер на ринку готова поборотися за звання постачальника з більш вигідними цінами на газ", – заявили в "Нафогазі".

У ситуації, що склалася, головний фактор – як поведуться українці. Якщо, як і минулого року, змінювати постачальника будуть неохоче, то з ціною в 10 грн за куб можна залишитися на наступні 12 місяців. У підсумку влітку за блакитне паливо доведеться переплачувати ледве не в два рази.