В Україні різко подорожчала абонплата на газ: названо всі ціни

В Україні вартість доставки газу скрізь різна. З 1 січня тарифи переглянули, в результаті деяким українцям доведеться платити в два рази більше.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Раніше облгази займалися і доставкою, і розподілом блакитного палива. Зараз же ці функції розділили: одна компанія продає газ, а друга – займається його доставкою і розподілом по квартирах.

І якщо за використане блакитне паливо потрібно платити за лічильником і за тарифом свого постачальника, то за доставку потрібно щомісяця вносити абонентську плату. Її платимо облгазам. Компанії подали свої розрахунки і комісія вже встигла їх затвердити. Нижче в таблиці можна ознайомитися з розміром абонплати:

Варто враховувати, що в таблиці вказано ціни без ПДВ. Щоб дізнатися кінцеву вартість, до тарифу потрібно додати 20%. Наприклад, для клієнтів "Тернопільгазу" ціна виросла з 1,35 до 2,64 грн за кубометр.

У НКРЕКП OBOZREVATEL пояснили: "Розмір абонплати залежить від протяжності мережі й кількості споживачів. Якщо населений пункт великий з малою кількістю мешканців, то цифра буде високою. У густонаселеному місті чи селі з незначною протяжністю ціна може бути низькою".

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