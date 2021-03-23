В Україні потрібно підвищити тарифи на воду, – членкиня НКРЕКП

В Україні тарифи на воду потрібно підвищувати, послуга недооцінена. Ціни потрібно підняти як мінімум на обсяг інвестицій.

Про це під час круглого столу, присвяченого Дню води, заявила членкиня Нацкомісії з питань енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Ольга Бабій. "Я вважаю, що на сьогодні ця послуга недооцінена, тому вона повинна, як мінімум, бути скоригованою на обсяг інвестицій... Зважений, поступовий обсяг інвестицій, до моменту застосування стимулюючого тарифоутворення, дозволить підприємству інвестувати кошти прозоро і відповідально, а також забезпечити належний рівень наданої послуги", – цитує Бабій "Слово і Діло".

Так, витрати на водопостачання та водовідведення не перевищують 2% від загальної витрати домогосподарства на комунальні послуги, що мінімум у два рази нижче, ніж в Європі. На думку Бабій, така ситуація пов'язана з тим, що послуги водоканалів в Україні нібито недооцінені.

В Україні з 1 січня 2021 року тарифи зросли у Києві, Дніпрі, Одесі, Харкові, Львові, Івано-Франківську та інших населених пунктах. Наприклад, у Києві зараз 13,44 грн потрібно платити за водопостачання та 9,55 грн за водовідведення. У сумі це 22,99 грн за кожен кубометр води.

Як раніше писав OBOZREVATEL, 25 квітня, згідно з проєктом постанови НКРЕКП, усі постачальники повинні опублікувати річні тарифи на газ. Однак тарифи можуть бути менш вигідні ніж у ситуації, якщо б річні ціни ввели після кінця сезону.