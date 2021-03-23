В Украине тарифы на воду нужно повышать, услуга недооценена. Цены нужно поднять как минимум на объем инвестиций.

Об этом в ходе круглого стола, посвященного Дню воды, заявила член Нацкомиссии по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Ольга Бабий. "Я считаю, что на сегодня эта услуга недооценена, поэтому она должна, как минимум, быть скорректированной на объем инвестиций... Взвешенный, постепенный объем инвестиций, до момента применения стимулирующего тарифообразования, позволит предприятию инвестировать средства прозрачно и ответственно, а также обеспечить надлежащий уровень предоставленной услуги", – цитирует Бабий "Слово и Діло".

Так, затраты на водоснабжение и водоотвод не превышают 2% от общего расхода домохозяйства на коммунальные услуги, что минимум в два раза ниже, чем в Европе. По мнению Бабий, такая ситуация связана с тем, что услуги водоканалов в Украине якобы недооценены.

В Украине с 1 января 2021 года выросли тарифы на воду в Киеве, Днепре, Одессе, Харькове, Львове, Ивано-Франковске и т.д. Для примера, в Киеве сейчас 13,44 грн нужно платить за водоснабжение и 9,55 грн за водоотвод. В сумме это 22,99 грн за каждый кубометр воды.

Как ранее писал OBOZREVATEL, 25 апреля, согласно проекту НКРЭКУ, все поставщики должны опубликовать годовые тарифы на газ. Однако тарифы могут быть менее выгодные чем в ситуации, если бы годовые цены ввели после конца сезона.