Українцям введуть нові тарифи на газ із 1 квітня: скільки заплатимо

В Україні з 1 квітня ціни підуть у "вільне плавання". Постачальники газу в березні повинні показати, за яким тарифом будуть далі постачати свої послуги.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Що вплине на вартість газу: наприкінці опалювального сезону знижується вартість газу; у разі різкого підвищення вартості постачальники можуть втратити споживача; компаніям доведеться компенсувати недоотриманий прибуток, який могли б заробити без обмеження ціни.

Згідно з даними "Української енергетичної біржі", в березні кубометр газу в Україні на відкритому ринку коштував близько 7,1-7,5 грн. У квітні, з урахуванням кінця опалювального сезону, ця цифра може бути меншою. Наприклад, ще в лютому газ коштував більш ніж 8 грн.

Скільки коштує газ у березні Українська енергетична біржа

Цілком можливо, що кубометр газу в квітні буде коштувати не більш ніж 6,99 грн/$, розповів директор спеціальних проєктів науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев.

"Компанії не можуть довільно встановлювати ціни, існує певний алгоритм розрахунку. Якщо ціни на європейських хабах знижуються, то було б нелогічно, щоб у наших постачальників вони підвищувалися. Коли йдеться про квітень, травень і далі – то тенденція буде до зниження вартості. Звичайно, постачальники якось будуть компенсувати втрати. Але так, щоб взяти і встановити ціну, яка набагато перевищує 6,99 грн, – це навряд чи", – сказав Рябцев.

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