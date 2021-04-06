Українцям введуть нові тарифи на газ і змінять правила: проєкт постанови

Національна комісія у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) 7 квітня розгляне постанову про введення нових правил для постачальників газу. Всіх зобов'яжуть розробити й опублікувати до 25 квітня річні тарифи на блакитне паливо.

Про це йдеться в опублікованому порядку денному засідання комісії. "Ухвалення проєкту постанови дозволить побутовим споживачам отримувати газ протягом року за фіксованою ціною, яка буде діяти в період із 1 травня поточного року до 31 квітня наступного року".

Головне про нові правила:

25 квітня всі постачальники газу покажуть українцям нові тарифи на газ;

тарифи діятимуть протягом року;

українці зможуть вибрати найкращий тариф і укласти з постачальником контракт на рік;

контракт можна в будь-який момент скасувати: перейти на місячні або інші тарифи;

платити потрібно буде рівними частинами за весь обсяг газу, який ви плануєте використовувати за рік, або ж за той обсяг блакитного палива, який використовуєте.

"Усі постачальники природного газу, які будуть мати намір здійснювати поставки природного газу побутовим споживачам, будуть зобов'язані в термін до 25 квітня повідомити побутовим споживачам ціну на природний газ, яка діятиме протягом року, і опублікувати її на своїх сайтах", – ідеться в документі.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в Україні з першого квітня 2021-го постачальники газу можуть встановлювати будь-які ціни на блакитне паливо, без обмеження Кабміну. В підсумку кілька компаній ухвалили рішення підвищити тариф із 6,99 до 8-25-8,85 грн за куб.