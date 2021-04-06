Українцям введуть нові тарифи на газ і змінять правила: проєкт постанови
Національна комісія у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) 7 квітня розгляне постанову про введення нових правил для постачальників газу. Всіх зобов'яжуть розробити й опублікувати до 25 квітня річні тарифи на блакитне паливо.
Про це йдеться в опублікованому порядку денному засідання комісії. "Ухвалення проєкту постанови дозволить побутовим споживачам отримувати газ протягом року за фіксованою ціною, яка буде діяти в період із 1 травня поточного року до 31 квітня наступного року".
Головне про нові правила:
25 квітня всі постачальники газу покажуть українцям нові тарифи на газ;
тарифи діятимуть протягом року;
українці зможуть вибрати найкращий тариф і укласти з постачальником контракт на рік;
контракт можна в будь-який момент скасувати: перейти на місячні або інші тарифи;
платити потрібно буде рівними частинами за весь обсяг газу, який ви плануєте використовувати за рік, або ж за той обсяг блакитного палива, який використовуєте.
"Усі постачальники природного газу, які будуть мати намір здійснювати поставки природного газу побутовим споживачам, будуть зобов'язані в термін до 25 квітня повідомити побутовим споживачам ціну на природний газ, яка діятиме протягом року, і опублікувати її на своїх сайтах", – ідеться в документі.
Як раніше писав OBOZREVATEL, в Україні з першого квітня 2021-го постачальники газу можуть встановлювати будь-які ціни на блакитне паливо, без обмеження Кабміну. В підсумку кілька компаній ухвалили рішення підвищити тариф із 6,99 до 8-25-8,85 грн за куб.