Украинцам введут новые тарифы на газ и изменят правила: проект постановления

Национальная комиссия в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) 7 апреля рассмотрит постановление о введении новых правил для поставщиков газа. Всех обяжут разработать и опубликовать до 25 апреля годовые тарифы на голубое топливо.

Об этом говорится в опубликованной повестке заседания комиссии. "Принятие проекта постановления позволит бытовым потребителям получать газ в течение года по фиксированной цене, которая будет действовать в период с 1 мая текущего года до 31 апреля следующего года".

Главное о новых правилах:

25 апреля все поставщики газа покажут украинцам новые тарифы на газ;

тарифы будут действовать в течение года;

украинцы смогут выбрать лучший тариф и заключить с поставщиком контракт на год;

контракт можно в любой момент отменить: перейти на месячные или другие тарифы;

платить нужно будет равными частями за весь объем газа, который вы планируете использовать за год, или же за тот объем голубого топлива, который используете.

"Все поставщики природного газа, которые будут иметь намерение осуществлять поставки природного газа бытовым потребителям, будут обязаны в срок до 25 апреля сообщить бытовым потребителям цену на природный газ, которая будет действовать в течение года, и опубликовать ее на своих сайтах", – говорится в документе.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине с первого апреля 2021-го поставщики газа могут устанавливать любые цены на голубое топливо без ограничения Кабмина. В результате несколько компаний приняли решение поднять тариф с 6,99 до 8-25-8,85 грн за куб.