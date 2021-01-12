Українці отримають перші платіжки з новими тарифами на електроенергію: скільки заплатимо

Українці в лютому отримають перші платіжки за електроенергію за новими тарифами. В середньому суми збільшаться на 78 грн.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Так, із січня пільговий тариф на перші 100 кВт*год електроенергії скасували. Якщо раніше, наприклад, за 100 кВт*год треба було платити всього 90 грн (а за кожен наступний кВт*год уже по 1,68 грн), то з 1 січня 2021-го діятиме єдиний тариф. І замість 90 грн потрібно буде платити вже 168 грн.

Водночас спеціальні зобов'язання продавати електроенергію держпідприємствам установили до кінця червня. Що це означає? Імовірно, вже у квітні до питання вартості електроенергії знову повернуться.

Більшість опитаних експертів погоджується: вартість електроенергії потрібно було підвищувати давно, але на це не йшли через непопулярність такого рішення. Член Національної комісії з питань енергетики й комунальних послуг (НКРЕКП) на умовах анонімності пояснив: ще два роки тому в Україні розробили план перегляду тарифів, проте його так і не втілили в життя.

Як раніше писав OBOZREVATEL: