Українці можуть платити за газ на 41% менше: як різко знизити суми в платіжках

В Україні будь-який громадянин може замінити постачальника газу. В одному багатоквартирному будинку згідно закону можуть працювати десятки різних постачальників, з різними тарифами та умовами.

Про те, скільки можна заощадити, замінивши постачальника, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

У січні мінімальний тариф на газ становить 6,99 грн, а максимальний близько 9,9 грн. Якщо ви користуєтеся тільки газовою плитою і живете в багатоквартирному будинку, різниця буде незначною. Якщо ж, наприклад, ви опалюєте будинок газом, економія може скласти кілька сотень гривень на місяць.

Наприклад, якщо на опалення йде 150 кубів на місяць, з мінімальним тарифом це 1 048 грн, а з максимальним – 1486 грн. Тобто помінявши постачальника в такому випадку можна буде економити більше 400 грн на місяць.

У кого найнижчі тарифи:

"Газ АП" – 6,99 грн за куб;

Megawatt – 7,05 грн за куб;

"Агросинтез Трейдинг" – 7,08 грн за куб;

"Енергетичні ресурси України" – 7,11 грн за куб;

"Асканія Енерджі" – 7,2 грн за куб;

"Нафтогаз" – 7,224 грн за куб.

Різниця в тарифах становить понад 41%. Тобто, щоб платити менше, достатньо всього лише поміняти свого постачальника.

В Україн із 1 серпня 2020-го Кабінет міністрів не диктує "Нафтогазу", за якою ціною продавати газ. Кожен сам за себе: постачальники на місцях (у більшості українців це регіональні "газзбути") купують блакитне паливо за ринковою ціною, а потім продають його простим українцям.

На роздрібний ринок вийшов і НАК – створив спеціальний дивізіон, який повинен залучати простих українців підписувати прямі договори.

Якщо ви знайшли кращу ціну або з якоїсь причини не хочете далі співпрацювати зі своїм постачальником, за лічені дні можна змінити компанію. Газ ви будете отримувати той самий, але платити за нього іншій компанії.

Щоб затримати клієнтів, "старі" постачальники часто надсилають борги заднім числом (перераховують обсяг використаного блакитного палива з урахуванням температурного коефіцієнта, мовляв, залежно від того, яка температура на вулиці й де встановлено лічильник, обсяг може змінюватися).

Оплачувати такі борги не потрібно, зараз законність таких нарахувань визначає Верховний суд (і в Кабміні, і в Нацкомісії з тарифів вважають, що донараховувати компанії не мають права).

Поміняти постачальника можна буквально "в один клік". Для цього варто заповнити заявку на сайті своєї компанії.

Подати заяву нового постачальника в офісі або онлайн (до заяви прикріпити копії паспорти, ІПН, документи на право власності / користування житлом або останню платіжку);

отримати підтвердження про перехід, який автоматично здійсниться протягом 3-21 дня.

Водночас новий постачальник сам повідомить попереднього про бажання споживача зробити такий перехід. Так, чинний постачальник ніяк не може тиснути на клієнта і створювати йому перешкоди.

Важливо, що вибирати постачальника можна не тільки жителям приватних будинків, але і квартир. Адже постачальник укладає договір не з ОСББ, а з кожним конкретним споживачем. Так, у вас і вашого сусіда можуть бути різні постачальники газу і відповідно – різна ціна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українців, які мають борги за комунальні послуги, депутати хочуть позбавити права керувати авто, виїжджати за кордон, користуватися зброєю і ходити на полювання.