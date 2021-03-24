У Шмигаля вирішили, яким буде тариф на електроенергію

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що тариф на електроенергію в Україні залишиться на рівні 1,68 грн за кВт*год.

"Ми ухвалимо рішення, що ціна на електроенергію залишиться без змін – 1,68 грн за кВт*год", – повідомив Шмигаль на засіданні Кабінету міністрів у середу, 24 березня.

"Ми продовжуємо працювати, щоб українці отримували справедливі платіжки і не було монополізму та зловживань на ринку", – додав глава уряду.

Також прем'єр-міністр зазначив, що Кабінет міністрів дозволив "Енергоатому" повноцінно працювати на ринку, що дасть можливість отримувати компанії кошти на ремонти і модернізацію АЕС.

Тарифи на електроенергію в Україні стримує Кабмін за допомогою спеціальної постанови, яке зобов'язує компанії продавати "струм" за встановленою ціною (т.зв. ПСО).

Глава Національної комісії у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Валерій Тарасюк також заявляв, що чинні ціни можуть залишитися й після квітня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні розмір субсидій може знизитися приблизно на 40% після карантину.

Кожна сім'я в середньому заборгувала 3769 грн за комунальні послуги. До того ж ще рік тому ця цифра була на рівні 3500 грн.