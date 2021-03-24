У Шмыгаля решили, каким будет тариф на электроэнергию

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что тариф на электроэнергию в Украине останется на уровне 1,68 грн за кВт*час.

"Мы примем решение, что цена на электроэнергию останется без изменений – 1,68 грн за кВт*час", – сообщил Шмыгаль на заседании Кабинета министров в среду, 24 марта.

"Мы продолжаем работать, чтобы украинцы получали справедливые платежки и не было монополизма и злоупотреблений на рынке", – добавил глава правительства.

Также премьер-министр отметил, что Кабинет министров позволил "Энергоатому" полноценно работать на рынке, что даст возможность получать компании средства на ремонты и модернизацию АЭС.

Тарифы на электроэнергию в Украине сдерживает Кабмин с помощью специального постановления, которое обязует компании продавать "ток" по установленной цене (т.н. ПСО).

Глава Национальной комиссии в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Валерий Тарасюк также заявлял, что действующие цены могут остаться и после апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине размер субсидий может снизиться примерно на 40% после карантина.

Каждая семья в среднем должна 3769 грн за коммунальные услуги. При этом еще год назад эта цифра была на уровне 3500 грн.