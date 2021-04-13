У Кабміні знайшли спосіб знизити тарифи на газ: пропонують опалювати дровами

В Україні Міненерго зареєструвало законопроєкт, який дозволить збільшити частку твердого біопалива (дрова) у виробництві теплової та електричної енергії.

Відповідний документ опубліковано на сайті відомства. Зменшення тарифів на газ за рахунок нововведення, як підрахувало Міненерго, може скласти близько 10%. Документом пропонується звільнити від податку на викиди вуглекислого газу підприємства, які на виробничих установках спалюють виключно біопаливо.

Сьогодні вони сплачують екологічний податок за викиди CO2 в атмосферу в розмірі 10 грн за тонну – як і компанії, які для виробництва енергії використовують викопне паливо, на зразок вугілля, газу або торфу, пояснює видання UBR. На такий рівень збір підняли 2019 року. До цього податок на вуглекислий газ становив 41 копійку з тонни. Тобто навантаження збільшилася в 24,4 раза.

Згідно з поясненнями Міненерго, така ситуація не корелюється у світовій практиці. Біопаливо, відповідно до методології рамкової конвенції ООН про зміну клімату, вважається CO-2-нейтральним, бо під час його спалювання вуглекислого газу створюється стільки ж, скільки було поглинуто рослинами під час їх росту.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в Україні з першого квітня 2021-го постачальники газу можуть встановлювати будь-які ціни на блакитне паливо без обмеження Кабміну. У підсумку кілька компаній ухвалили рішення підвищити тариф із 6,99 до 8,25-8,85 грн за куб.