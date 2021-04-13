В Кабмине нашли способ снизить тарифы на газ: предлагают отапливать дровами

В Украине Минэнерго зарегистрировало законопроект, который позволит увеличить долю твердого биотоплива (дрова) в производстве тепловой и электрической энергии.

Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства. Уменьшение тарифов на газ за счет новшества, как подсчитало Минэнерго, может составить около 10%. Документом предлагается освободить от налога на выбросы углекислого газа предприятия, которые на производственных установках сжигают исключительно биотопливо.

Сегодня они уплачивают экологический налог за выбросы CO2 в атмосферу в размере 10 грн за тонну – так же, как и компании, которые для производства энергии используют ископаемое топливо, вроде угля, газа или торфа, поясняет издание UBR. На такой уровень сбор подняли в 2019 году. До этого налог на углекислый газ составлял 41 копейку с тонны. То есть нагрузка увеличилась в 24,4 раза.

Согласно объяснениям Минэнерго, такая ситуация не коррелируется в мировой практике. Биотопливо, в соответствии с методологией рамочной конвенции ООН об изменении климата, считается CO-2-нейтральным, так как при его сжигании углекислого газа создается столько же, сколько было поглощено растениями во время их роста.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине с первого апреля 2021-го поставщики газа могут устанавливать любые цены на голубое топливо без ограничения Кабмина. В результате несколько компаний приняли решение поднять тариф с 6,99 до 8,25-8,85 грн за куб.