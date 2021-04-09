У Кабміні розповіли, чому не знижується ціна на газ в Україні

В Україні ціна на газ не знижується і залишається на рівні 6,99 грн за кубометр через те, що більшість сховищ в ЄС вичерпано.

Про це в коментарі РБК розповіли в Міністерстві енергетики. "Наразі обсяги газу в більшості сховищ ЄС не перевищують 20%, що є причиною зростання попиту на цей ресурс, а значить ціна на європейському ринку не буде різко знижуватися, як ми могли бачити це 2020 року (через низький попит, але високу пропозицію). Кон'юнктура на європейському ринку відповідно впливатиме і на ціни на українському ринку", – зазначили у відомстві.

Причиною попиту на газ в Європі стала порівняно холодна зима, яка призвела до того, що великі обсяги газу були підняті зі сховищ для забезпечення надійної роботи систем опалення та промисловості.

Зазначимо, Національна комісія у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) затвердила нові правила розрахунку тарифів на газ. Постачальників зобов'язали опублікувати пропозиції на рік, а українцям дали можливість укласти нові контракти вже в травні.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в Україні з першого квітня 2021-го постачальники газу можуть встановлювати будь-які ціни на блакитне паливо, без обмеження Кабміну. В підсумку кілька компаній ухвалили рішення підвищити тариф із 6,99 до 8,25-8,85 грн за куб.