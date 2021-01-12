На Закарпатті провели новий протест через ціни на газ: Шмигаль доручив СБУ почати перевірки

У місті Виноградів Закарпатської області 12 січня влаштували акцію протесту з вимогою знизити тарифи на газ і електрику. В уряді тим часом доручили перевірити, хто організовував подібні акції в Україні, а одну з учасниць мітингів на Дніпропетровщині оштрафували за порушення карантину.

Протест на Закарпатті

Як пише "Закарпаття онлайн", посилаючись на спікерку поліції області Анну Дан, на вулиці Виноградова вийшло зо двісті осіб. Порушень під час акції не зафіксували (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Протест у Виноградові Закарпаття онлайн

Мітинг почався біля місцевої філії "Закарпатгазу" приблизно о 10:00. Пізніше учасники протесту пішли до Виноградівської міської ради, де вимагали негайного скликання позачергової сесії депутатів.

Акція проти підвищення тарифів Закарпаття онлайн

Жителі Закарпаття на акції протесту Закарпаття онлайн

У міськраді провели сесію і звернулися до центральної влади з проханням знизити тарифи на газ і його постачання, а також ціни на електрику.

Українці вимагали знизити ціни на газ Закарпаття онлайн

Начальник Виноградівського відділення "Закарпатгазу" Андрій Ходаковський сказав, що частково люди заспокоїлися, коли він пояснив їм, що поставки газу та розподіл – це різні речі.

"Частково порушували і питання розподілу, на яке я їм відповів. А щодо питань постачань, я порекомендував їм звернутися до постачальників, які у них є. Яких сьогодні на Закарпатті, я особисто знаю, приблизно 50", – прокоментував претензії українців Ходаковський.

Він пояснив, що "Закарпатгаз" займається розподілом природного газу як товару з точки А в точку Б. "Це комплекс, починаючи від аварійної служби та закінчуючи роботою контролерів. А функція постачальника – це продаж газу", – сказав він.

Реакція на "газові" протести в Україні

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 12 січня звернувся до Антимонопольного комітету та Служби безпеки України з проханням розібратися з причинами протестних акцій через підвищення тарифів на газ.

Про це повідомило джерело LB.ua. За його словами, Шмигаль не відкинув, що мітинги відбуваються не тільки через підвищення цін, але і "з метою політичних маніпуляцій".

Додамо: в мережі заявили, що ймовірну організаторку акції проти подорожчання газу на Дніпропетровщині оштрафували на 34 тис. гривень.

Як пише Telegram-канал "Дніпропетровський обласний центр", жительку Марганця Юлію Бонд покарали за порушення карантину.

Прессекретарка Нікопольського відділення поліції Наталя Булатецька підтвердила, що саме Бонд відправила до міськради повідомлення про проведення акції. Водночас сама активістка стверджує, що протест вона не організовувала, а учасники самі організувалися через соцмережі.

Нагадаємо, раніше Шмигаль разом із главою "Нафтогазу" Андрієм Коболєвим презентували народним депутатам від "Слуги народу" варіанти зниження тарифів на газ. Остаточного рішення, який із варіантів виберуть, наразі немає.

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