Тимошенко розкритикувала уряд і запропонувала продавати людям газ за ціною його закачування у сховища

Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко вимагає припинити знущання з українців і постачати людям газ за цінами, не вищими за ті, за якими його було закачано в підземні сховища влітку.

На її думку, це дасть змогу знизити вартість блакитного палива втричі й автоматично здешевить і опалення, і електроенергію. Про це голова "Батьківщини" написала на своїй сторінці у Facebook, передає пресслужба партії.

Юлія Тимошенко зауважила, що люди розуміють те, що влада їх укотре обманула. Українці по всій країні виходять на масові мітинги, перекривають дороги з вимогою знизити тарифи. Ці вимоги є справедливими та обґрунтованими, адже людям просто не залишили вибору, вважає вона.

"Свята минули, настав час сказати про неприємне. 2021 рік, якщо монобільшість працюватиме так само некомпетентно, як зараз, для українців буде важчим за 2020-й. Відчутно важчим. Нова влада вирішила далі підвищувати тарифи. Це призведе до того, що людям доведеться платити за комуналку суттєво більше. Електроенергія майже всім родинам обійдеться вдвічі дорожче, а ціна на опалення зросте у півтора раза", – застерегла лідер "Батьківщини".

Голова партії висловила обурення тим, що чинний уряд, ухвалюючи свої рішення, взагалі не прогнозує їхніх наслідків.

"У час, коли всі наші країни-сусіди, розуміючи наскільки суттєво пандемія вдарила по добробуту громадян, зменшують ціну енергоносіїв, – в Україні, навпаки, збільшують. Може, ми пропустили момент, коли українці стали найзаможнішими серед європейців і з них тепер можна дерти три шкіри?" – додала вона.

Тимошенко нагадала про досвід власного уряду, який впорався з усіма викликами, зберігаючи тарифи мало не вдесятеро нижчими за нинішні.

"Ми втілювали в життя жорстку й ефективну антикризову програму для збереження економіки, не слухали "порад" зовнішніх лобістів та усвідомлювали, що головне завдання влади – дбати про людей", – наголосила вона.

Політикиня також зауважила, що ситуація з тарифами вкотре доводить, що урядом сьогодні керують дилетанти, непрофесійністю яких заради власної вигоди користуються міжнародні спекулянти.

Голова "Батьківщини" зазначила, що нещодавно Державний аудит дав відповідь на запитання, куди йдуть прибутки від необґрунтовано завищених тарифів. Перевірка офіційно встановила, що 225 мільярдів гривень незаконно виведено з НАК "Нафтогаз" за межі України! Це, за словами Тимошенко, більше, ніж кредити, які Україні дає МВФ. І це ті гроші, які незаконно витягли з кишені кожного.

"Можливо, після оприлюднення результатів цього Державного аудиту хтось поніс покарання? Ні! Ані попередній президент, під керівництвом якого тарифи зросли в одинадцять разів, ані "топменеджери", під керівництвом яких НАК "Нафтогаз" перетворився на злодійське кодло. Тих, навпаки, відправили на підвищення! Коболєва додатково призначили в наглядову раду ще однієї компанії, а Вітренка, замість в’язниці, поставили виконувати обов’язки міністра енергетики! За нової влади старі корупційні схеми збереглися і стали ще більш дохідними!" – обурилася голова партії.

Тимошенко зазначила, що нинішня ситуація обурлива ще й тому, що Україна має унікальні можливості для забезпечення своїх громадян дешевими енергоносіями.

"Це газ власного видобутку і ще додатково в нас є підземні газові сховища, що дає можливість купувати газ влітку, у період найнижчих цін, і за цими низькими цінами продавати його українцям у пік сезону, незалежно від ринкової кон’юнктури. Ці сховища не належать ні владі, ні корупціонерам Коболєву та Вітренку, ні міжнародним стерв’ятникам, вони належать кожному українцю!" – наголосила лідерка партії.

Тимошенко вимагає не збільшувати, а зменшувати тарифи – принаймні до ціни, за якою газ було закачано в підземні сховища влітку. А це, за її підрахунками, не тільки дасть змогу знизити вартість блакитного палива втричі, а й здешевить опалення та електроенергію.

"Не вмієте самі ефективно управляти країною – запитайте тих, хто знає, як це робити, – звернулася лідерка "Батьківщини" до урядовців. – Народ втомився оплачувати ваші "реформи", що більше нагадують експерименти на межі людяності. Ваші "таланти" вже довели країну "до ручки". Зупиніться, або вас зупинять люди!" – підсумувала голова "Батьківщини".