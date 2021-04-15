Тарифи на газ в Україні злетять: як платити менше

В Україні вартість кубометра газу вже з травня може збільшиться на 1-3 грн. Щоб платити менше, споживачі повинні шукати вигідні пропозиції серед постачальників. У разі, якщо клієнти не будуть змінювати постачальників, конкуренції на ринку не буде і тарифи можуть бути на високому рівні в усіх компаній.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Як пояснила координаторка житлових програм "Опори" Тетяна Бойко, кубометр може коштувати близько 8-10 грн. І це значно вище, ніж 6,99 грн за куб (квітневий тариф у більшості постачальників).

"НКРЕКП врахувала деякі зауваження. Рішення, яке ухвалили, було краще, ніж попередній проєкт. Цей проєкт дозволяє постачальникам зменшити ціну. Якщо за результатами літніх закупівель ціна знизиться, буде можливість переглянути тариф. Ніхто не знає, як поведеться ринок, виходячи з прогнозів, ми припускаємо, що краще було б після літнього сезону вводити річний тариф. Важко сподіватися, що в березні буде краща ціна, ніж у липні", – пояснює вона.

Експертка зазначила: залежно від того, як поведуться українці, буде формуватися і тариф. Якщо зі зниженням цін клієнти будуть активно переходити від того постачальника з невигідним тарифом до іншого з відносно низькою ціною, це дозволить створити конкурентні умови. У ситуації, коли українці не змінюють постачальника і за замовчуванням платять за тим тарифом, який вказують у їхніх платіжках, стимулу знижувати ціну не буде.

"Кожна компанія запропонує клієнтам власну ціну на газ у межах річного тарифного плану – ринкова цінова конкуренція триває. Новий тарифний план від ГК "Нафтогаз України" буде називатися "Фіксований". І навіть в умовах фіксації ціни на 12 місяців компанія як лідер на ринку готова поборотися за звання постачальника з більш вигідними цінами на газ", – заявили в "Нафогазі".

У ситуації, що склалася, головний фактор – як поведуться українці. Якщо, як і минулого року, змінювати постачальника будуть неохоче, то з ціною в 10 грн за куб можна залишитися на наступні 12 місяців. У підсумку влітку за блакитне паливо доведеться переплачувати чи не в два рази.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в Україні з першого квітня 2021-го постачальники газу можуть встановлювати будь-які ціни на блакитне паливо без обмеження Кабміну. У підсумку кілька компаній ухвалили рішення підвищити тариф із 6,99 до 8,25-8,85 грн за куб.