Тарифи на електроенергію пропонують переглянути: у "Слузі" зареєстрували законопроєкт

В Україні народні депутати від "Слуги народу" на чолі з Максимом Дирдіним зареєстрували законопроєкт №5320, який передбачає зниження тарифів на електроенергію на 30% для тих, хто живе в 30-кілометровій зоні атомних станцій.

Про це йдеться в опублікованому тексті законопроєкту. Знижка буде стосуватися обсягу споживання до 500 кВт год на місяць. У своєму зверненні до уряду автори посилаються на положення статті 12 закону "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку", яка визначає, що відповідні особи мають право на "пільги з оплати за спожиту електричну енергію для населення".

Обсяг пільги у 30% був закріплений у Постанові НКРЕКП 23.04.2012 № 498. Попри це, Кабмін своєю Постановою №1325 від 28 грудня 2020 р. встановив фіксовану ціну на електроенергію – однакову для всіх категорій населення.

Нагадаємо, зараз собівартість "струму" становить понад 3 грн за кВт год, водночас українці платять всього лише 1,68 грн. МВФ наполягає на тому, щоб досягти балансу на ринку. Крім того, в чинній моделі через низьку ціну витрати на генерацію струму компенсувати не можуть.

Ймовірно, тарифи зростуть із липня, але тільки для тих, хто споживає понад 300 кВт год або навіть 500 кВт год на місяць.

За рахунок чергового підвищення, на думку глави департаменту житлово-комунальної інфраструктури Громадської ради при КМДА Олега Попенка, уряд спробує перекласти борги перед інвесторами в "зелену" енергетику на населення. Адже заборгованість перед виробниками все ще залишається на високому рівні.

В Україні з першого квітня 2021-го постачальники газу можуть встановлювати будь-які ціни на блакитне паливо без обмеження Кабміну. В підсумку кілька компаній ухвалили рішення підвищити тариф із 6,99 до 8-25-8,85 грн за куб.