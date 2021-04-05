Тарифы на электроэнергию предлагают пересмотреть: в "Слуге" зарегистрировали законопроект

В Украине народные депутаты от "Слуги народа" во главе с Максимом Дырдиным зарегистрировали законопроект №5320, который предполагает снижение тарифов на электроэнергию на 30% для тех, кто живет в 30-километровой зоне атомных станций.

Об этом говорится в опубликованном тексте законопроекта. Скидка будет касаться объема потребления до 500 кВт час в месяц. В своем обращении к правительству авторы ссылаются на положения статьи 12 закона "Об использовании ядерной энергии и радиационной безопасности", которая определяет, что соответствующие лица имеют право на "льготы по оплате за потребленную электрическую энергию для населения".

Объем льготы в 30% был закреплен в Постановлении НКРЭКУ 23.04.2012 № 498. Несмотря на это, Кабмин своим Постановлением №1325 от 28 декабря 2020 установил фиксированную цену на электроэнергию – одинаковую для всех категорий населения.

Напомним, сейчас себестоимость "тока" составляет более 3 грн за кВт*час, при этом украинцы платят всего лишь 1,68 грн. МВФ настаивает на том, чтобы достичь баланса на рынке. Кроме того, в действующей модели из-за низкой цены расходы на генерацию тока компенсировать не могут.

Вероятно, тарифы вырастут с июля, но только для тех, кто потребляет более 300 кВт*час или даже 500 кВт*час в месяц.

За счет очередного повышения, по мнению главы департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Общественного совета при КГГА Олега Попенко, правительство попытается переложить долги перед инвесторами в "зеленую" энергетику на население. Ведь задолженность перед производителями все еще остается на высоком уровне.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине с первого апреля 2021-го поставщики газа могут устанавливать любые цены на голубое топливо без ограничения Кабмина. В результате несколько компаний приняли решение поднять тариф с 6,99 до 8,25-8,85 грн за куб.