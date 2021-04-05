Тарифи на електроенергію пропонують переглянути: в "Слузі" зареєстрували законопроєкт

В Україні народні депутати від "Слуги народу" на чолі з Максимом Дирдіном зареєстрували законопроєкт №5320, який передбачає зниження тарифів на електроенергію на 30% для тих, хто живе в 30-кілометровій зоні атомних станцій.

Про це йдеться в опублікованому тексті законопроєкту. Знижка буде стосуватися обсяг споживання до 500 кВт*год на місяць. У своєму зверненні до уряду автори посилаються на положення статті 12 закону "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку", яка визначає, що відповідні особи мають право на "пільги з оплати за спожиту електричну енергію для населення".

Обсяг пільги у 30% був закріплений у Постанові НКРЕКП 23.04.2012 № 498. Попри це, Кабмін своєю Постановою №1325 від 28 грудня 2020 р. встановив фіксовану ціну на електроенергію – однакову для всіх категорій населення.

Нагадаємо, зараз собівартість "струму" становить понад 3 грн за кВт год, водночас українці платять всього лише 1,68 грн. МВФ наполягає на тому, щоб досягти балансу на ринку. Крім того, в чинній моделі через низьку ціну витрати на генерацію струму компенсувати не можуть.

Ймовірно, тарифи виростуть з липня, але тільки для тих, хто споживає понад 300 кВт год або навіть 500 кВт год на місяць.

За рахунок чергового підвищення, на думку глави департаменту житлово-комунальної інфраструктури Громадської ради при КМДА Олег Попенко, уряд спробує перекласти борги перед інвесторами в "зелену" енергетику на населення. Адже заборгованість перед виробниками все ще залишається на високому рівні.

В Україні з першого квітня 2021-го постачальники газу можуть встановлювати будь-які ціни на блакитне паливо без обмеження Кабміну. В підсумку кілька компаній ухвалили рішення підвищити тариф із 6,99 до 8-25-8,85 грн за куб.