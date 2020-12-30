Газ у Європі подорожчав до рекордної позначки: як вплине на українців

У Європі оптова ціна газу лише за один день 29 грудня виросла на 9%, досягнувши максимального значення за два роки. Тисячу кубометрів продають за $221. Унаслідок блакитне паливо дорожчатиме і в Україні.

Згідно зі статистикою Української енергетичної біржі, днем раніше постачання відбувалися за ціною $212 за тисячу кубометрів. Водночас рекордно (на 40%) знизилися надходження газу в трубопровідну мережу.

В Україні вартість блакитного палива залежить від двох показників: ціна в Європі та курс долара. Із серпня 2020 року постачальники газу самі формують тариф з огляду на біржову ціну за станом на 25-е число кожного місяця. Кабінет міністрів більше не впливає на ціни.

На ринку є десятки різних постачальників, і українці самі можуть вибирати, у кого і за якими цінами купувати. Раніше тариф на газ встановлювався відразу на опалювальний сезон, але зараз вартість блакитного палива може змінюватися щомісяця.

Ціна на газ залежить від таких факторів:

погоди в Європі;

поведінки "Газпрому";

того, як приватні компанії, які закачали газ у сховища, вирішуватимуть питання про його продаж.

Складова газу в тарифах на тепло і гарячу воду – 70-80%. Платіжки за газ для більшості українців займають значну частину в загальних витратах на комуналку. Так, близько 70% – вартість опалення, решта – гаряча вода, електроенергія, холодна вода і газ.

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