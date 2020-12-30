Газ у Європі подорожчав до рекордної позначки: як вплине на українців
У Європі оптова ціна газу лише за один день 29 грудня виросла на 9%, досягнувши максимального значення за два роки. Тисячу кубометрів продають за $221. Унаслідок блакитне паливо дорожчатиме і в Україні.
Згідно зі статистикою Української енергетичної біржі, днем раніше постачання відбувалися за ціною $212 за тисячу кубометрів. Водночас рекордно (на 40%) знизилися надходження газу в трубопровідну мережу.
В Україні вартість блакитного палива залежить від двох показників: ціна в Європі та курс долара. Із серпня 2020 року постачальники газу самі формують тариф з огляду на біржову ціну за станом на 25-е число кожного місяця. Кабінет міністрів більше не впливає на ціни.
На ринку є десятки різних постачальників, і українці самі можуть вибирати, у кого і за якими цінами купувати. Раніше тариф на газ встановлювався відразу на опалювальний сезон, але зараз вартість блакитного палива може змінюватися щомісяця.
Ціна на газ залежить від таких факторів:
погоди в Європі;
поведінки "Газпрому";
того, як приватні компанії, які закачали газ у сховища, вирішуватимуть питання про його продаж.
Складова газу в тарифах на тепло і гарячу воду – 70-80%. Платіжки за газ для більшості українців займають значну частину в загальних витратах на комуналку. Так, близько 70% – вартість опалення, решта – гаряча вода, електроенергія, холодна вода і газ.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
в Україні з січня 2021-го платити за газ доведеться на 17,5-19,3% більше. Унаслідок суми в платіжках виростуть від 10 (якщо користуватися тільки газовою плитою) до понад 300 грн (якщо опалювати приміщення блакитним паливом) на місяць.
11 грудня в Західній Європі через мінусову температуру ціна газу на ринках зросла до максимального значення за останні двадцять місяців.
В Україні ціни на газ будуть рости до лютого 2021 року. Спрогнозувати вартість блакитного палива практично неможливо.
Кабінет міністрів у середині серпня дозволив від'єднувати газ. Якщо раніше компанії були зобов'язані поставляти блакитне паливо всім побутовим споживачам і релігійним організаціям на своїй ліцензійній території, то зараз цю умову вилучили.