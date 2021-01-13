"Батьківщина" вимагає зниження тарифів на газ для населення утричі

6 гривень 99 копійок за газ, які уряд оголосив "знижкою", є насправді підвищенням ціни для пересічних українців. Імпортний газ зі сховищ має коштувати не більш ніж 4 гривні, а український – не більш як 2 гривні. З такою вимогою виступила партія "Батьківщина".

Про це заявив народний депутат Олексій Кучеренко під час брифінгу за результатами наради щодо тарифів. Вона відбулася у Верховній Раді, йдеться на сайті "Батьківщини".

Політик зауважив, що тільки під тиском людей прем’єр змушений був пообіцяти "зниження" ціни до 6 гривень 99 копійок і розповісти, як уряд це робитиме.

Проте, за підрахунками "Батьківщини", реальна ціна на газ повинна бути зовсім іншою.

"3,6 гривні – це середня ціна газу, який міститься сьогодні в українських сховищах і належить українському народу. Тоді постає питання, чому не можна додати до цієї суми вартість зберігання і вийти на суму, наприклад, 4 гривні? І це могла б бути такою ціна імпортного газу. Щодо собівартості газу власного видобування, то там офіційні статистичні дані з урахуванням усіх витрат кажуть, що максимум – 1,5-2 гривні. Ось це ціна українського державного газу, якого абсолютно достатньо для населення України та теплокомуненерго", – наголосив народний депутат.

За словами Кучеренка, доки існуватиме НАК "Нафтогаз", доки він володітиме 70% видобутку українського газу, про жодний ринок і конкуренцію не може і йтися.

Депутат зауважив, що причиною тарифної та управлінської кризи стали не тільки дії уряду та "Нафтогазу". Величезну роль відіграв так званий державний регулятор – НКРЕКП.

"Коли ми читаємо звіти про рекордне закачування газу, на сьогодні на 25% у сховищах більше газу, ніж торік. То як може бути, що там газу більше, а нам із вами підіймають ціну? Як так сталося, що НАК "Нафтогаз" структура, яка не видобуває й не транспортує газу, до того ж у неї зріс персонал за останній рік в 1,2 раза. Водночас середня заробітна плата в менеджера "Нафтогазу" – 240 тисяч гривень на місяць. 3,5 мільярда гривень становить утримання цього нікчемного монополіста", – обурився народний депутат.

Кучеренко наголосив, що позиція Юлії Тимошенко та партії "Батьківщина" полягає в тому, що тільки ліквідація НАК "Нафтогазу" дасть можливість вийти на конкурентний ринок, зробити справді прозору систему ціноутворення, у якій люди зможуть платити справедливу ціну.

"Тільки в залі Верховної Ради буде важко розв'язати цю проблему, бо уряд не пропонує варіантів комплексного розв'язання, а в залі немає більшості для того, щоб раз і назавжди комплексно розв’язати тарифне питання. Саме тому Юлія Тимошенко й партія "Батьківщина" звернулися до своїх депутатів місцевих рад негайно збирати сесії міських та обласних рад, аналізувати тарифи та звертатися до уряду, до Верховної Ради, з вимогою негайно вводити адекватне державне регулювання тарифів по всій території України, бо вони просто вийшли з-під контролю", – підсумував Олексій Кучеренко.