Британія не знімала санкції з Росії: Лондон пояснив ситуацію з Кримом

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що Лондон не знімав санкцій з Російської Федерації. У такий спосіб вона прокоментувала повідомлення у ЗМІ про послаблення санкційного режиму щодо Криму.

"Велика Британія підтримує територіальну цілісність України та дотримується санкцій проти Росії за незаконну анексію Криму. Повідомлення про те, що ці санкції було послаблено, є неправдивими. Загальна ліцензія, видана британським Міністерством фінансів для морських портів Криму, відтворює цілі та зміст ліцензійного відступу, передбаченого статтею 6а рішення Ради ЄС №269/2014, а, отже, зберігає дію аналогічної політики", – повідомила Сіммонс, передає пресслужба Посольства Великої Британії в Україні на сторінці у Facebook.

Зокрема повідомлялося, що Британія дозволила своїм судам заходити в Керченський, Ялтинський і Євпаторійський порти окупованого півострова. Судам дозволяється оплачувати лоцманські послуги за прохід через Керченську протоку і за користування кримськими портами.

У Посольстві зазначили, що у кораблів і раніше була можливість здійснення розрахунків за основоположні потреби у кримських портах – придбання продуктів харчування, ліків, оплату лікування.

Як повідомляв OBOZREVATEL: Євросоюз 10 вересня офіційно подовжив на шість місяців санкції проти 175 осіб і 44 організацій, причетних до підриву територіальної цілісності України.

Санкції ЄС передбачали, зокрема, заборону інвестицій у російські проєкти, заборону на продаж у Росію військових товарів і товарів подвійного призначення.

Також проти Росії діють такі санкції: