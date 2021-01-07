Британія дозволила судам заходити в окупований Крим

Британія дозволила своїм судам заходити в Керченський, Ялтинський і Євпаторійський порти окупованого півострова Крим.

Про це йдеться в генеральній ліцензії, опублікованій пресслужбою уряду Великобританії. Дозвіл діє з 1 січня 2021 року.

Так, судам дозволяється оплачувати лоцманські послуги за прохід через Керченську протоку і за користування кримськими портами. Однак британські кораблі можуть заходити в кримські порти в екстрених обставинах і повинні мати можливість оплачувати такі послуги.

Одержувачем платежів в документі зазначено державне унітарне підприємство "Республіки Крим" "Кримські морські порти", його філія "Держгідрографія" і портові термінали підприємства.

Про бажання зайти в порт або пройти під Кримським мостом, капітани повинні інформувати британський регулюючий орган, який контролює дотримання режиму санкції Office of Financial Sanctions Implementation.

Представник закордонних справ України Олег Ніколенко наголосив, що Британія не змінювала режим санкцій проти Росії. За його словами "Укрінформу", повідомлення в російських ЗМІ про нібито ослаблення Лондоном санкцій є черговими інсинуаціями Кремля.

"Насправді, це видавання бажаного за дійсне. Отже, розглядаємо повідомлення про нібито ослаблення Лондоном санкцій проти Росії як чергові російські інсинуації", – сказав Ніколенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, керченська поромна переправа остаточно припинила роботу через введення в експлуатацію Кримського мосту.