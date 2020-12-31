Біткоїну напророкували стрибок вище за $30 тисяч найближчими днями

Біткоїн найближчими днями може подорожчати до 32 тисяч доларів. Очікується стрибок курсу на 13-20%.

Зокрема, аналітик Bitcoinist Яшу Гола заявив, що є низка причин для зростання. Головна – нові заходи підтримки економіки, які може ухвалити американський уряд найближчим часом. Вони ведуть до послаблення долара, від чого виграє криптовалюта.

Ще один фактор – прихід на ринок нового інвестора. Корпорація Greenpro Capital залучить 100 млн доларів для купівлі біткоїна, який вона вважає надійним засобом збереження коштів.

Остання причина зростання курсу – підвищення інтересу до криптовалют із боку невеликих покупців. Кількість пошукових запитів щодо біткоїна досягла максимуму за 12 місяців.

Нова хвиля зростання курсу валюти почалася у грудні. За останні тижні біткоїн подорожчав на 40%. З початку 2020 року курс зріс на 240%.

Аналітики зазначали, що зараз відбувається сплеск інтересу до криптовалют, що підштовхує їх котування вгору. Подорожчання біткоїна зумовлено надіями на становлення криптовалют загальноприйнятим засобом платежу в майбутньому. Експерти прогнозують, що монета зростатиме й далі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, курс біткоїна може злетіти до 340 тисяч доларів. Максимальна позначка для криптовалюти – 1,6 млн доларів. Експерт ChartsBTC прогнозує, що в разі реалізації оптимістичного варіанта розвитку подій на ринку біткоїн "піде" на значно вищу величину.