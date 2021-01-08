Біткоїн різко подорожчав і наблизився до рекордної позначки

Роман Груша Економіка 10:47, 8.01.2021 Оновлено: 10:51, 8.01.2021

Середня ринкова вартість біткоїна в п'ятницю, 8 січня, піднялася до 39,7 тисячі доларів. За добу головна цифрова валюта подорожчала на 6%, а за останній тиждень – на 34%.

Ринкова капіталізація монети перевищила 738,4 млрд доларів. Про це свідчать дані біржі CoinMarketCap.

Через стрибки курсу інвестори, які торгують з кредитним плечем, втратили близько 800 млн доларів. Збитків зазнали ті, хто тримав короткі позиції і чекав падіння ціни біткоїна.

Ринкова капіталізація монети перевищила 738,4 млрд доларів
CoinMarketCap

Нова хвиля зростання курсу валюти почалася в грудні, коли за кілька тижнів біткоїн подорожчав на 40%. За підсумками 2020 року курс виріс на 240%.

В останні дні вартість біткоїна різко пішла вгору після того, як у Вашингтоні після багатотисячного мітингу прихильників президента Дональда Трампа протестувальники рушили на штурм Капітолію, щоб перешкодити формальному затвердженню результатів виборів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Аналітики зазначали, що зараз відбувається сплеск інтересу до криптовалют, що підштовхує їх котирування вгору. Подорожчання біткоїна обумовлено надіями на становлення криптовалют загальноприйнятим засобом платежу в майбутньому. Експерти прогнозують, що монета буде рости і далі.

  • У JPMorgan прогнозують, що в довгостроковій перспективі ціна біткоїна може перевищити 146 тисяч доларів. Представники банку зазначили, що в майбутньому криптовалюта буде поступово витісняти золото як "захисний актив", а вже в найближчий рік її курс може коливатися в межах 50-100 тисяч доларів.

  • Курс біткоїна може злетіти до 340 тисяч доларів. Максимальна позначка для криптовалюти – 1,6 млн доларів. Експерт ChartsBTC прогнозує, що в разі реалізації оптимістичного варіанта розвитку подій на ринку біткоїн "піде" на значно вищу величину.

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