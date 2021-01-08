Біткоїн різко подорожчав і наблизився до рекордної позначки

Середня ринкова вартість біткоїна в п'ятницю, 8 січня, піднялася до 39,7 тисячі доларів. За добу головна цифрова валюта подорожчала на 6%, а за останній тиждень – на 34%.

Ринкова капіталізація монети перевищила 738,4 млрд доларів. Про це свідчать дані біржі CoinMarketCap.

Через стрибки курсу інвестори, які торгують з кредитним плечем, втратили близько 800 млн доларів. Збитків зазнали ті, хто тримав короткі позиції і чекав падіння ціни біткоїна.

Ринкова капіталізація монети перевищила 738,4 млрд доларів CoinMarketCap

Нова хвиля зростання курсу валюти почалася в грудні, коли за кілька тижнів біткоїн подорожчав на 40%. За підсумками 2020 року курс виріс на 240%.

В останні дні вартість біткоїна різко пішла вгору після того, як у Вашингтоні після багатотисячного мітингу прихильників президента Дональда Трампа протестувальники рушили на штурм Капітолію, щоб перешкодити формальному затвердженню результатів виборів.

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