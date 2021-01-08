Біткоїн може обвалитися до $20 тисяч: названі причини майбутнього падіння

Курс біткоїна може впасти до 20 тисяч доларів, якщо великі учасники ринку почнуть його продавати.

Комерційний директор криптовалютної платіжної системи Bitpay Сонні Сінгх заявив, що на ринку цифрових грошей може початися розпродаж безпрецедентних масштабів. Про це повідомляє Bloomberg Technology.

"Багато інституційних інвесторів купували біткоїн за курсом близько 20 тисяч доларів. На цій позначці я бачу дно для можливого зниження криптовалюти", – зазначив Сінгх.

За його словами, якщо біткоїн досягне 45 тисяч доларів, то учасники ринку подвоять свої вкладення і почнуть поступово фіксувати прибуток.

Директор Bitpay прогнозує, що після чергового стрибка вгору курс біткоїна може впасти з 45 тисяч до 40 тисяч доларів, після цього до 35-30 тисяч доларів, а мінімальною позначкою стануть 20 тисяч доларів.

Нагадаємо, що нова хвиля зростання курсу валюти почалася в грудні, коли за кілька тижнів біткоїн подорожчав на 40%. За підсумками 2020 року курс виріс на 240%.

Як повідомляв OBOZREVATEL: