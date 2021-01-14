Зеленський вчергове нас дурить. 3,2% зниження ціни на газ – цифра майбутнього рейтингу преЗЕдента
Зеленський і "слуги народу" тримають усіх українців за повних ідіотів. Ніякої анонсованої 30% знижки на газ для населення не буде. Давайте порахуємо разом, вирішимо задачку:
Була ціна НАК "Нафтогаз" з 1 січня 2021 року – 7,22 грн за 1 м.куб. газу.
Буде після обіцяної Зеленським знижки – 6,99 грн за м.куб. газу.
Зменшення складає аж 23 коп.!
Або на 3,2% зменшення ціни на газ для населення.
Так де ж ці 45 %, які обіцяв нам Юрій Вітренко? Так де ж ці 30%, про які говорить нам сьогодні Зеленський і Уряд Шмигаля?
Нас вчергове дурять. Окрім цього, зазначена "знижка" вступає в силу лише з 1 лютого 2021 року. Тобто, за зимові місяці – грудень і січень, українці по факту сплатять за газ нафтогазовим олігархам по повній - за старою ціною.
Яку мету ставить такою маніпуляцією і брехнею нинішня влада? Мета лише одна – збити протестні настрої українців. Запустити цю відверту брехню про 30% знижку для населення і погасити протести в Україні. А коли в лютому-березні українці побачать, що їх вчергове надурили, влада думає, що вже протестні настрої затихнуть. Тоді будуть інші проблеми – чергова хвиля локдауну, невдала вакцинація, якісь інші нові теми підкине нам влада, але розрахунок виявиться марним.
Прогнозую, що 3,2%, на які насправді зменшується ціна на газ – це рейтинг Зеленського через декілька місяців. Отак, по Фрейду, зробимо їх разом!
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