Яким буде курс долара в Україні: експерт озвучив прогноз

Найближчим часом курс долара навряд чи вийде з діапазону 27,8-28,0 грн/$. У разі надходження на валютний ринок негативних новин, не виключається і пробій психологічної позначки 28 грн/$. За даними НБУ, американська валюта наразі коштує 27,83 грн.

Про це OBOZREVATEL розповів керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин. "Курс гривні в п'ятницю, 2 квітня, кілька просів і торгується на рівні 27,86 грн за долар. Головним фактором для ринку залишається епідеміологічна ситуація в країні, та повідомлення про те, що в двох областях зафіксовали "південноафриканський" штамп коронавірусу", – сказав він.

Також він зазначив, що ділову активність пригнічує локдаун. "Ключовим драйвером руху курсу виступають нерезиденти, які на "тонкому ринку" можуть задавати досить сильні рухи. Зокрема, напередодні були відзначені покупки валюти нерезидентами. Хоча і слід відзначити, що нерезиденти на 1 квітня збільшили свій портфель на 315 млн. грн після 2 млрд. грн розпродажів ОВДП у третій декаді березня", – додав Шевчишин.

Крім того, великі побоювання викликають заяви Міністерства оборони про можливі провокації РФ і ескалації конфлікту на Донбасі. Небезпека відновлення активних бойових дій буде стимулювати нерезидентів закривати свої позиції в українських паперах, а населення купувати валюту, як засіб заощадження, що може істотно натиснути на гривню.

Водночас, поки на ринку спостерігається відносно стабільна ситуація. "Європа закрита через католицькі великодні свята, що може знизити і без того низьку торговельну активність п'ятниці", – підсумував фахівець.

Як повідомляв OBOZREVATEL: