Каким будет курс доллара в Украине: эксперт озвучил прогноз

В ближайшее время курс доллара вряд ли выйдет из диапазона 27,8-28,0 грн/$. В случае поступления на валютный рынок негативных новостей, не исключен и пробой психологической отметки 28 грн/$. По данным НБУ, американская валюта сейчас стоит 27,83 грн.

Об этом OBOZREVATEL рассказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин. "Курс гривни в пятницу, 2 апреля, несколько просел и торгуется на уровне 27,86 грн за доллар. Главным фактором для рынка остается эпидемиологическая ситуация в стране, и сообщения о том, что в двух областях зафиксирован "южноафриканский" штамп коронавируса", – сказал он.

Также он отметил, что деловую активность угнетает локдаун. "Ключевым драйвером движения курса выступают нерезиденты, которые на "тонком рынке" могут задавать достаточно сильные движения. В частности, накануне были отмечены покупки валюты нерезидентами. Хотя и следует отметить, что нерезиденты на 1 апреля увеличили свой портфель на 315 млн. грн после 2 млрд. грн распродаж ОВГЗ в третьей декаде марта", – добавил Шевчишин.

Кроме того, большие опасения вызывают заявления Министерства обороны о возможных провокациях РФ и эскалации конфликта на Донбассе. Опасность возобновления активных боевых действий будет стимулировать нерезидентов закрывать свои позиции в украинских бумагах, а население покупать валюту, как средство сбережения, что может существенно надавить на гривню.

Между тем, пока на рынке наблюдается относительно стабильная ситуация. "Европа закрыта из-за католических пасхальных праздников, что может снизить и без того низкую торговую активность пятницы", – подытожил специалист.

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