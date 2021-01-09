В Україні подешевшає долар: аналітик назвав нову вартість

В Україні курс долара до 17 січня знизиться з 28,4 до 28,2 грн/$.

Такий прогноз OBOZREVATEL озвучив аналітик Roboforex Андрій Гойл. "На наступному тижні по курсу долара США проти гривні очікую подальшу корекцію до рівня 28,20. Єдина європейська валюта до гривні, ймовірно, ослабне до позначки 34,65", – прогнозує експерт.

У середу на міжбанку гривня до долара США закріпилася нижче рівня 28,30, НБУ в торгах участі не брав. Попит спостерігався лише на єдину європейську валюту. Торги середовища на міжбанку по валютній парі долар/гривня завершилися на рівні 28,26, євро до гривні зміцнився до позначки 34,80.

"У грудні регулятор викупив з ринку 289,20 млн доларів, і також в грудні зростання валютного кошика склав 217,50 млн доларів США. Даний обсяг міжнародних резервів покриває 4,8 місяця майбутнього прогнозованого імпорту. Таким чином, курс національної валюти отримав підтримку від регулятора", – додав аналітик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, заступниця голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що запуск "друкарського верстата" є для НБУ "червоною лінією", яку він не збирається перетинати.

Україні знадобиться приблизно три-чотири роки для того, щоб відновити економічну ситуацію, яка була до коронавірусу. Водночас у 2021 році більшість рейтингових агентств і міжнародних організацій очікує поліпшення ситуації.