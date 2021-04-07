В Одеській митниці за зв'язки з контрабандистами звільнили пересічних співробітників, а їхнього начальника заохотили

В результаті чистки Одеської митниці за зв'язки з контрабандистами звільнили 22 співробітника, водночас тимчасового керівника відомства Олексія Бочка навпаки – заохотили черговим призначенням на посаді в.о. глави ще на чотири місяці. Фактично десятки його підлеглих, які виконували накази Бочка, звільнено за зв'язки з контрабандистами, а сам Бочко отримав право ще кілька місяців управляти митницею.

У розпорядження OBOZREVATEL потрапив наказ про призначення Олексія Бочка на посаду в.о. голови Одеської митниці з 5 квітня до 4 липня. Він займає цей пост ще з минулого року. І при ньому відбувалися всі "зв'язки митників з контрабандистами", за які і звільнили 22 співробітників відомства.

Під звільнення потрапили рядові виконавці, інспектори, старші інспектори митниці. А ось керівник органу залишився при своїй посаді. І це при тому, що в списку топконтрабандистів, який представила Рада національної безпеки і оборони, 40% займають одесити.

OBOZREVATEL найближчим часом з'ясує, хто підтримує Олексія Бочка на посаді в.о. глави митниці і як під носом керівника відомства і нібито без його згоди могли відбуватися корупційні схеми.

Нагадаємо, Рада національної безпеки і оборони України ввела санкції проти топ-контрабандистів. Серед них відомий Вадим Альперін, якого називають одним з головних контрабандистів Одеси, і Орест Фірманюк, якого ексглава митниці Максим Нефьодов називав "головним контрабандистом України".